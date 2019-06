A 70 anni in sella alla Moto Guzzi da Padova a Tokyo per raccogliere fondi per la Pediatria di Padova

Una nuova impresa motociclistica vedrà il 70enne centauro padovano Luciano Fasolo partire lunedì mattina da Padova alla volta di Tokyo attraverso la rotta siberiana.

L'arzillo nonnetto non è nuovo a imprese estreme: negli anni è stato protagonista di grandi classiche in motocicletta come il viaggio verso Capo Nord e lo scorso anno la rotta Padova - Casablanca lambendo la rotta carovaniera del Sahara settentrionale.

Raccolta Fondi

Come sempre anche il viaggio di quest'anno è l'occasione per una maxi raccolta fondi per la Fondazione Salus Pueri della pediatria di Padova a cui nel corso degli ultimi tre anni Luciano Fasolo ed i motociclisti amici che lo sostengono durante le imprese in solitaria, hanno già raccolto e donato oltre 25mila euro. Alla partenza sarà presente anche il sindaco di Padova Sergio Giordani