Cittadinanza onoraria a Daniele Nalin, per 43 anni insegnante di educazione fisica alla Vivaldi di Montegrotto Terme

Verrà conferita giovedì 6 giugno al Palaberta, nel corso della festa di fine anno della scuola secondaria di primo grado Antonio Vivaldi, la cittadinanza onoraria di Montegrotto Terme a Daniele Nalin, storico insegnante di educazione fisica per generazioni di studenti sampietrini.

Nalin

Nato a Urbana e residente a Selvazzano dentro «di fatto Nalin cittadino sampietrino lo è già perché dal 1974 quando è arrivato come giovane insegnante a oggi ha fatto molto per Montegrotto Terme: sia come docente, sia come educatore. Per questo motivo abbiamo deciso di conferirgli la cittadinanza onoraria», spiega il sindaco Riccardo Mortandello. Nalin ha insegnato ininterrottamente fino a due anni fa, e anche oggi continua a lavorare per la scuola con un contratto (senza retribuzione) come collaboratore esterno. Dai suoi studenti è ricordato come un grande educatore, qualità sviluppata in 15 anni di scoutismo. «Ho sempre creduto nella centralità dei ragazzi - spiega il professore - che devono essere protagonisti e non spettatori. Per questo ho sempre sostenuto le uscite formative in settimana bianca o settimana verde e il progetto “Ciclosofia”del quale vado particolarmente orgoglioso».

"Ciclosofia"

La ciclosofia è un progetto che coinvolge tutto il triennio, con lezioni di abilità e manutenzione della bici in ambito scolastico, seguite da uscite di istruzione utilizzando la bici: e si va dal territorio di Terme e Colli, fino al Trentino e alla Slovenia.