Etra, indagine per tentato abuso d’ufficio e tentata concussione. La multiutilty: “La gara si è svolta in modo trasparente “

In merito all’indagine per tentato abuso d’ufficio, tentata concussione e falso che vedono indagato un membro del Consiglio di Gestione di Etra, la società comunica quanto segue: «Il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza, e i relativi presidenti, non erano stati informati dal dirigente in ordine ai fatti e alla denuncia presentata. L’incidente accaduto tra il dirigente della multiutility e la consigliera saranno ora al centro di chiarimenti da parte della magistratura e verranno avviati opportuni accertamenti interni con gli organismi proposti. Si sottolinea che la gara oggetto del contenzioso si è svolta con regolarità e in piena trasparenza e che la ditta che ha vinto l’appalto è estranea ai fatti». Il presidente Andrea Levorato sottolinea: «Le richieste di accertamento che mi erano state fatte all’epoca dalla consigliera, oggi risultata indagata, non mi erano sembrate inopportune, anzi, mi erano apparse continenti e pertinenti al ruolo svolto dalla dottoressa Mietto come membro del consiglio di gestione».

