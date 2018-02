Kentucky Fried Chicken apre nel piazzale antistante la stazione. Dove c’era il punto Snai, in funzione fino a maggio del 2016, da fine giugno ci sarà la multinazionale americana del pollo fritto. C’è l’assessore Bessa con il rappresentante della proprietà dello stabile, Saicom e quello di KFC dell’area est Europa, a parlarne alla stampa.

Incentivare investimenti per recuperare aree degradate

Il comune ha ottenuto che sia KFC, oltre a mettere ottocentomila/un milione di euro per il recupero dello stabile e l’apertura dell’esercizio, a farsi carico del controllo dell’area antistante attraverso l’uso di personale di sicurezza e l’installazione di telecamere. Sarà compito dell'amministrazione invece provvedere a chiudere la strada che gli passa di fronte allestendo un’area verde e cambiando l’illuminazione. “Quest'azione - spiega Bessa - di incentivare gli investimenti di capitali da parte di privati in zone particolarmente complicate è uno dei nostri obiettivi, passaggio chiave per il recupero di certe aree”.

L'angolo dei fast food

Rimane solo da dire che se quello sotto il salone nasce con l’ottica di essere l’angolo dei sapori e del gusto, quello di fronte alla stazione diventa a pieno titolo l’angolo dei fast, e forse anche junk, food.

