Lino Barbiero, il cordoglio dell'amministrazione

Anche l'amministrazione comunale ha voluto esprimere il cordoglio per la scomparsa dello storico patron del Plebiscito, Lino Barbiero e lo ha fatto per voce dell'assessore allo sport, Diego Bonavina.

Le condoglianze dell'amministrazione

«Con Lino Barbiero - spiega Bonavina - se ne va una figura importante dello sport e dell'imprenditoria padovana. Ha sempre saputo coniugare la passione per lo sport con una visione lungimirante, portando a Padova discipline che non si pensava potessero trovare terreno fertile ma che invece hanno portato risultato incredibili. Facile pensare alla straordinaria serie di successi della pallanuoto femminile, ma viene in mente anche la più recente scommessa che ha portato a Padova gli sport del ghiaccio. Ma accanto ai grandi successi quello che ci lascia questo grande uomo di sport è la passione che ha permesso a tanti ragazzi di praticare nuoto, pallanuoto, tennis, pattinaggio e tanto altro. Un'eredità che sono sicuro sarà portata avanti con orgoglio, nel suo ricordo, dalla famiglia, a cui in questo momento va un forte abbraccio da parte mia e di tutta l'Amministrazione«.