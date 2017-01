Scandalo San Lazzaro, interviene monsignor Moraglia: "Ho l'obbligo di capire"

Lo scandalo che ha coinvolto la parrocchia di San Lazzaro a Padova ha spinto il patriarca di Venezia, monsignor Francesco Moraglia, ad eprimere un pensiero personale nei confronti della delicata vicenda; il patriarca afferma di voler capire come possano essere maturati "comportamenti così inquietanti" e si sente responsabile e aggiunge: "Come vescovo ho l'obbligo di capire. Dobbiamo capire chi bussa alle porte dei nostri seminari".

DISAPPUNTO E RABBIA."La sensazione che si intercetta come credente è di angoscia, disappunto, in certi momenti di rabbia; dall'altra parte, c'è l'atteggiamento del vescovo, di colui che si sente responsabile, e che in questa situazione deve fare una vera operazione di verità"- afferma il patriarca di Venezia - "Non c'è da ricorrere alla questione del celibato come causa di questi comportamenti che, se sono veri, non solo non sono cristiani ma non sono neanche umani".