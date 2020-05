Poste, adesso si può prenotare

Da lunedì 18 maggio in sei Uffici Postali della città (Padova Centro in Corso Garibaldi 25, Padova 7 in via Tiziano Aspetti 156, Padova 14 in Via Alessandro Prosdocimi 16, Padova 16 in Piazzale Cuoco 1, Padova 23 in via Madonna della Salute 28/g, e Padova 25 in via Monte Sirottolo 25) verrà riattivato il servizio di prenotazione appuntamenti tramite il sito web www.poste.it o l’applicazione dedicata “Ufficio Postale”, che era stato temporaneamente sospeso durante le settimane di emergenza sanitaria.

Per utilizzare il servizio, il cliente potrà fare riferimento al sito di Poste Italiane o, in alternativa, installare sul proprio smartphone l’applicazione “Ufficio Postale”. In questo modo sarà possibile prenotare il proprio turno presso l’Ufficio Postale scegliendo la sede e l’orario più adatto alle proprie esigenze.

L’operazione è semplice: dopo aver installato l’app “Ufficio Postale”, è sufficiente individuare sulla mappa l’ufficio postale di riferimento e cliccare su “prenota ticket”; sullo schermo dello smartphone o tablet apparirà un ticket virtuale, che indicherà il servizio prenotato, la data e l’ora dell’appuntamento scelti. Giunti in Ufficio Postale, basterà mettersi nella giusta corsia dedicata ai clienti prenotati. L’applicazione, disponibile gratuitamente su Play Store di Google e AppStore di Apple, è disponibile anche per chi non è in possesso dei prodotti finanziari di Poste Italiane, come il conto corrente BancoPosta o la Carta Postepay.

Poste Italiane coglie infine l’occasione per rinnovare l’invito ai cittadini a recarsi in Ufficio Postale solo per operazioni urgenti e indifferibili e, ove possibile, dotati di misure di protezione personale come guanti e mascherina mantenendo obbligatoriamente le distanze di sicurezza, all’esterno e all’interno dei locali.