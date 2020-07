Su Rai 2, ogni pomeriggio, la "Capitale europea del volontariato"

Da lunedì 20 luglio e per tutta la settimana, la "Capitale europea del volontariato" sarà ospite all’interno del programma di Rai 2 “L’Italia che fa”, dedicato alle storie e ai desideri di chi si impegna per gli altri.

Storie di volontariato

Saranno raccontate le esperienze di Eleonora de Tuoni, giovane volontaria, studentessa universitaria, attiva nella fase dell'emergenza Covid per consegna spese e gestione volontari del quartiere 1 di Padova; Gaia Borgato, presidente dell’associazione Mimosa di Padova, che si occupa di donne vittime di tratta e minori non accompagnati e non hanno mai interrotto il servizio anche durante il lockdown; Mirko Sossai, referente locale dell'associazione Sant’Egidio, che si occupa di povertà e persone in stato di emarginazione grave ed è uno dei coordinatori del tavolo povertà ed emarginazione di Padova capitale europea del volontariato per capire come è cambiata la povertà; Younes, volontario e rappresentante comunità marocchina di Padova; Christian Marcolin, associazione Spiritus Mundi, l’associazione che si occupa di piantumazioni e ricreazione boschi di pianura per miglioramento ambiente. Uno sguardo al futuro e all'attenzione dell'ambiente per la nostra salute. Il programma va in onda da lunedì a venerdì alle 16.10.