Per realizzare il suo album Aba chiede aiuto ai fan: in poche ore è boom di richieste

Dopo aver partecipato a X-Factor, sotto la guida del maestro Elio di Elio e le storie Tese, la cantante di Este Chiara Gallana, in arte Aba, ha deciso di affidarsi alla piattaforma di Music Raiser per realizzare il suo disco.



IL PROGETTO. Partecipare per i fan è semplicissimo: chiunque può contribuire come può partendo dai 10 euro per l'acquisto del cd fino a i mille euro per poter vivere un'esperienza a tutto tondo: come prendere parte al video di un singolo, cenare/fare aperitivo con lei, partecipare alle prove concerto e perfino avere la cantante a casa propria per una live session acustica dedicata. A poche ore dal lancio della campagna la cantante è già riuscita a raccogliere la metà del denaro necessario per raggiungere l'obiettivo (servono 5mila euro) e immediato è arrivato il suo ringraziamento sui social: "Volete dirmi che siamo già quasi al 50% del progetto dopo solo 1 giorno???????????? Aiuttttooooooooooooo! Sono commossa. Grazie cari Abamici, sono veramente incredula davanti alla vostra dimostrazione di affetto! Tanto amore e gratitudine!!!".