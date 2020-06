Abbandona la figlia in auto per un'ora nel parcheggio del centro commerciale: denunciato

Sabato mattina aveva lasciato in auto per un'ora la figlia di 5 anni nel parcheggio del Centro Commerciale Le Centurie a San Giorgio delle Pertiche, andando all'interno del punto vendita per fare acquisti. Mercoledì i carabinieri della locale stazione hanno denunciato il padre, un uomo di 37 anni nato in Bangladesh ma residente a Padova per abbandono di minore.

I fatti

Stando a quanto ricostruito dai militari l'uomo ha preferito lasciare la figlia di 5 anni sul sedile posteriore con il finestrino abbassato piuttosto che portarla all'interno del centro commerciale. Alcuni passanti hanno notato quanto stava accadendo e hanno dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cittadella che hanno liberato la piccola dalla Ford Fiesta, rifocillandola e dandole da bere. Le condizioni della bambina erano tutto sommato buone. Il padre è stato rintracciato all'interno del centro commerciale e la figlia gli è stata riaffidata. Dopo alcuni giorni per l'uomo è scattata la denuncia.