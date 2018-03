Scarica rifiuti ingombranti nel parcheggio di una ditta per non pagare lo smaltimento

Denuncia in stato di libertà per un 54enne di nazionalità nigeriana e residente nel Trevigiano, scoperto mentre depositava una grande quantità di rifiuti nel piazzale della sede della ditta TNT di Padova.

L'abbandono

Ad accorgersi degli strani movimenti nel cortile del colosso delle spedizioni in zona Interporto è stata la vigilanza privata. Gli addetti hanno avvistato lo straniero mentre scaricava da un furgone diversi rifiuti ingombranti ed elettrodomestici, tra cui lavatrici, frigoriferi, stufette e scaldabagno. Il piazzale della TNT, che si trova tra i capannoni della zona industriale ed è quindi poco frequentato nel fine settimana, è stato probabilmente scelto per non dover seguire l'iter e rivolgersi a un ecocentro per lo smaltimento.

L'intervento dei militari

Immediata la chiamata ai carabinieri, accorsi sul posto per evitare l'abbandono del materiale. Dopo aver intercettato l'uomo mentre si trovava ancora nel parcheggio, i militari hanno imposto di caricare nuovamente tutti i rifiuti su un altro veicolo, per poi smaltirli nelle sedi appropriate come previsto per legge. L'uomo è stato poi denunciato per gestione non regolare dei rifiuti e invasione di terreni.