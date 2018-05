Abbandona i rifiuti per non pagare lo smaltimento: multe salate per un ristoratore

É stato un lavoro certosino quello che ha permesso di risalire al responsabile dell'abbandono di decine di sacchi di rifiuti in una piazzola, comportamento che potrebbe anche essersi ripetuto nel tempo, vista la scarsa frequentazione dell'area.

Abbandono illegale

In via Messico, piena zona industriale tra Camin e Ponte San Nicolò, sono soprattutto i mezzi pesanti e le auto dei lavoratori a circolare, ma dopo l'orario di chiusura degli stabilimenti le strade sono semi deserte. Approfittandone, il titolare di un locale delle vicinanze ha scaricato in una piazzola ben 24 sacchi colmi di rifiuti, senza curarsi di depositarli nelle apposite aree ecologiche.

Le ricerche

Il cumulo è stato notato dagli operatori della Squadra tutela ambientale, formata da uomini di polizia locale, settore Ambiente, AcegasApsAmga e Consorzio Zip. Sequestrati gli imballi, gli scarti all'interno sono stati passati al setaccio per capire da quale tipo di esercizio potessero provenire, fino a risalire a un chiosco che cibo per asporto.

Le sanzioni

Il titolare, messo alle strette, ha ammesso le proprie responsabilità: ora dovrà pagare due multe da 250 euro per la violazione del regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani ed è stato inoltre segnalato perché, pur pagando regolarmente la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, non ha mai pagato invece quella per lo smaltimento dell'immondizia.

A breve nuovi ispettori ambientali

Un plauso all'operazione viene dall'assessore all'Ambiente, Chiara Gallani, che ricorda l'impegno del Comune nel contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. "La Squadra tutela ambientale compie un lavoro fondamentale - afferma -, sia nell’individuare e sanzionare i comportamenti irregolari, sia per informare i cittadini sui modi migliori di conferire i rifiuti per favorire il riciclo. Si tratta di un servizio già efficace che vogliamo rinforzare ulteriormente: a breve partirà un nuovo corso della polizia locale per formare degli ispettori ambientali che opereranno poi sul territorio".