Poco sicuri causa tromba d'aria: abbattuti altri otto platani

È in programma per martedì 19 febbraio l’abbattimento di otto platani in via Romana Aponense. Si tratta di alberi sottoposti a prove di trazione in seguito a una tromba d’aria che lo scorso 8 giugno ha provocato la caduta di sette altri platani nella stessa via.

L'abbattimento

In seguito alle verifiche è risultato necessario l’abbattimento. Gli alberi, sia quelli abbattuti che quelli caduti a giugno, saranno sostituiti nelle prossime settimane da carpini. Chiara Gallani, assessore al Verde, spiega: «Abbiamo effettuato dei controlli accurati su questi alberi. A giugno ne erano caduti sette nella stessa via e quindi era necessario approfondire la questione per la sicurezza di tutti. Questi alberi saranno sostituiti con dei carpini a breve. Intanto stiamo continuando con le messe a dimora di alberi stradali in diversi punti della città: in questi giorni stiamo lavorando in via Sorio, mentre nei giorni scorsi sono state completate le messe a dimora in via Piave, via Palestro, via Emo Capodiliosta, via De Revel e a Montà. Abbiamo già piantato oltre 240 alberi stradali e nelle prossime settimane continueremo fino ad arrivare a oltre 500 alberi».