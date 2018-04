Tessere agevolate di BusItalia: da giovedì apriranno due nuovi sportelli in città

Novità per gli utenti del trasporto pubblico. A partire da giovedì 26 aprile i possessori di tessera agevolata per gli abbonamenti di Busitalia potranno rinnovare l’abbonamento nel punto vendita della Stazione Ferroviaria e in quello di Piazza dei Signori, oltre naturalmente a via Rismondo, finora unico sportello aperto a questa possibilità.



L’utenza



Si tratta di una novità molto richiesta dall’utenza, composta da persone con disabilità, che si trovava in difficoltà a raggiungere via Rismondo per il rinnovo delle tessere: “Spesso non riusciamo a renderci conto delle difficoltà che si trovano ad affrontare alcune persone – sottolinea Arturo Lorenzoni, vicesindaco e assessora alla Mobilità, che ha fortemente voluto la novità, introdotta grazie alla collaborazione con Busitalia – Con delle attenzioni che sembrano piccole possiamo dare un servizio importante. Queste iniziative rendono il trasporto pubblico più accessibile ed inclusivo e quindi più gradevole per tutti”.

La disabilità

L'apertura alle persone con disabilità degli sportelli della Stazione e di Piazza dei Signori è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale e dall'azienda: “Vogliamo essere sempre più attenti alle esigenze della cittadinanza, come con la modifica dei percorsi e il rafforzamento delle linee.– ribadisce il presidente di Busitalia, Andrea Ragona – Anche questa novità contribuisce a rendere il trasporto pubblico più efficiente ed efficace, e quindi più vicino ai cittadini, anche a quelli deboli. Rinnovare gli abbonamento in stazione o in piazza dei Signori consente di avere un trasporto pubblico più aperto: magari un piccolo passo, ma che va nella direzione verso cui vogliamo muoverci”.

Le novità

La novità riguarda i possessori di tessera rilasciata dalla Provincia di Padova (L.R. 19/1996), che beneficiano dello sconto dell’80% o del 95% e non degli ulteriori sconti riservati ai residenti nei comuni di Padova, Albignasego, Cadoneghe, Ponte San Nicolò, Selvazzano e Vigodarzere. In Stazione FS e Piazza dei Signori si potrà fare solo il rinnovo, mentre la prima emissione di abbonamento dovrà essere fatta in via Rismondo.