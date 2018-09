Alloggio abusivo nel casolare abbandonato: rubano l'elettricità per mesi

Stretta dei carabinieri sull'occupazione abusiva, con un arresto e una denuncia nei confronti di due marocchini irregolari scovati in uno stabile abbandonato.

Clandestini e malviventi

Sempre più spesso irregolari e piccoli delinquenti si appropriano di edifici e capannoni abbandonati, il più delle volte in condizioni fatiscenti e poco sicure. Un vizio sempre più diffuso nella Bassa Padovana, dove le forze dell'ordine pattugliano i luoghi in disuso trovandovi degli alloggi di fortuna, occupati da chi non può permettersi un'abitazione vera e propria o vi si nasconde per sfuggire ai controlli della giustizia.

L'alloggio abusivo

É successo lunedì sera in via Rottasabbadina, a Carmignano di Sant'Urbano. Attirati dalla luce che filtrava dalle finestre di una casa disabitata da tempo, i carabinieri hanno controllato lo stabile. All'interno hanno trovato due marocchini di 34 e 50 anni che lo avevano a tutti gli effetti trasformato nella loro casa. Nelle stanze c'erano tutti i loro effetti personali e i due si erano anche allacciati abusivamente alla corrente elettrica.

Le accuse

Il 34enne, senza fissa dimora e volto noto alle forze dell'ordine per tutta una serie di precedenti, ha cercato di scappare aggredendo i militari, che sono però riusciti a bloccarlo e arrestarlo. L'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale, a cui si aggiunge quella di furto di energia elettrica, costata una denuncia al suo connazionale 50enne, ufficialmente residente a Casale di Scodosia.