Vivevano in sette in uno stabile abbandonato: scoperti dagli operai che dovevano ristrutturare

Gli operai erano pronti a iniziare la ristrutturazione della casa. Ma quando hanno aperto la porta si sono trovati davanti sette persone che vi abitavano abusivamente: nella mattinata di martedì 7 luglio gli agenti della Volante hanno prelevato gli stranieri portandoli in Questura per l'identificazione.

I fatti

È successo in via Sografi a Padova: alcuni operai si sono recati nell'edificio disabitato da qualche tempo e hanno scoperto le sette persone che bivaccavano indisturbate. La proprietaria era ignara del tutto e una volta capito cosa stava accadendo ha chiamato la polizia per far andar via gli stranieri. Appena giunti in Questura, gli agenti hanno scoperto che un tunisino di 59 anni e un guineano di 24 anni del gruppo, entrambi senza fissa dimora, avevano a loro carico un ordine di espulsione. Un altro componente della banda, un 22enne guineano, è indagato per inottemperanza al divieto di ritorno a Padova, mentre un 24enne originario della Sierra Leone senza fissa dimora aveva con sé 5 grammi di marijuana. Sotto sequestro è finito un motorino rubato parcheggiato in un box nel cortile dell’edificio.