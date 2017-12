Aria di Natale: sabato l'accensione dell'albero, donando un euro si accenderà la stella

È tutto pronto per l’accensione dell’albero di Natale di fronte a palazzo Moroni, il rito con il quale l’Amministrazione Comunale di Padova porta nel vivo la programmazione degli eventi legati al Natale. L’albero della dimensione di 15 metri proviene dall’Ungheria e sarà addobbato con luci led Smd ad alta resa e luminosità, luce bianco caldo con flashing bianco freddo. Inoltre, donando un euro, si illuminerà una grande stella posizionata a fianco dell’albero, una installazione a cinque punte in vetroresina bianca, anch’essa ricoperta di luci led: il ricavato sarà devoluto alla casa di fuga gestita dal Centro Veneto Progetti Donna, i cui rappresentanti saranno presenti alla cerimonia.

L'ACCENSIONE.

Toccherà all’assessore al commercio e alle attività produttive Antonio Bressa, alle ore 17, premere l’interruttore dell’accensione. “Stiamo già avendo un ottimo ritorno dai cittadini rispetto all’idea di legare il Natale all’immagine di una città di stelle – afferma l’assessore - e con l’accensione dell’albero davanti al Comune daremo ancor di più forza e visibilità al nostro messaggio, che vuole essere un sostegno per l’attrattività delle attività commerciali e al tempo stesso un brand per la città intera. Da sabato infatti ancora più luci illumineranno la città, a partire dal suo cuore, il Liston, la nostra principale via dello shopping, che sarà impreziosita dai bagliori dell’albero di Natale. Ci sarà anche una speciale cassetta dedicata alle offerte per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne. Vogliamo infatti cogliere l’occasione di questo Natale per unire la promozione del territorio alla solidarietà.”

MUSICA.

L’accensione dell’albero di Natale, sarà allietata anche dal Concerto del Moviechorus, composto da ben 200 elementi tra bimbi, ragazzi e adulti. Moviechorus è attivo nella provincia di Padova ed ha anche una particolarità che lo rende unico: è infatti il primo Coro Italiano Ecosostenibile. Calcola infatti, con un apposito algoritmo la CO2 emessa durante la propria attività e la “neutralizza” piantando alberi di specie antica nel nostro territorio. Il concerto di sabato sarà l’occasione per piantare il 100° albero da quando, nel 2010, questa iniziativa è stata avviata.