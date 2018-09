Accesso in stazione da via Avanzo: continuano i disagi per i pendolari

Alcuni lettori, pendolari che utilizzano ogni mattina il treno per andare a lavorare, chi nel veneziano, chi nel vicentino e chi nelle zone di Abano o Rovigo, hanno segnalato dei disagi nell’accesso alla stazione per chi la vuole raggiungere da via Avanzo. Il cantiere è gestito dalle Ferrovie dello Stato.

Le scale di accesso per chi arriva dal quartiere Arcella sono ridimensionate dal cantiere. E’ chiaramente una situazione provvisoria ma crea disagio a chi usufruisce di quel passaggio. Siamo così andati a verificare, in un orario che certo non è quello di punta e abbiamo potuto constatare che il passaggio per chi arriva a piedi, soprattutto sulle scale, è davvero ridotto.