Acciaierie Venete, da giovedì torna la produzione nello stabilimento dell'incidente

Ricomincerà giovedì 14 giugno la produzione nello stabilimento di Acciaierie Venete di Riviera Franca. L’incontro tra i vertici aziendali, i tecnici dello spisal e il segretario provinciale di Fiom Cigl Loris scarpa con i delegati sindacali ha dato esito positivo.

Interventi strutturali

Nella parte di stabilimento dove è accaduto il terribile incidente verranno messe a punto alcuni interventi strutturali. In primis la siviera non potrà più essere sostenuta da un perno, ma dovrà essere un corpo rigido a tenerla su e quando sarà mossa non potrà sostare alcun operaio nell'area. Ogni tipo di modifica strutturale dovrà avere d'ora in avanti l’avvallo dello Spisal.