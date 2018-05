Acciaierie Venete: Fiom e lavoratori al capezzale del collega: "Vicini alla famiglia"

Dopo la manifestazione che stamattina ha portato davanti ai cancelli dello stabilimento più di mille persone tra colleghi delle altre aziende metalmeccaniche in sciopero ed esponenti dei sindacati e della politica locale, nel pomeriggio una delegazione di lavoratori e rappresentati di Fiom Cgil ha fatto visita ai familiari di Sergio, uno degli operai gravemente feriti nell'inciente di domenica scorsa.

Vicini ai familiari sempre

"Siamo venuti a trovare i familiari, per esprimere la nostra vicinanza e il nostro affetto. Il collega è grave, i medici non si esprimono in nessun modo. La situazione non è descrivibile per noi che siamo profani, possiamo solo stare vicino ai parenti", la portavoce di Fiom Cgil, Sara Quartarella. I lavoratori hanno deciso in sede di assemblea di creare un presidio fisso al policlinico, dove il loro collega è ricoverato nel reparto grandi ustionati in condizioni gravissime, con ustioni su quasi il 100% del corpo: "Ci alterneremo, in modo che ci sia qualcuno qui ogni giorno pe dimostrare alla famiglia che non è sola".