Acciaierie Venete, è morto il secondo operaio ustionato nell'incidente di maggio scorso

Nel giorno di Santo Stefano, è morto Marian Bratu, l'operaio di 43 anni ricoverato in gravissime condizioni in ospedale dal 13 maggio in seguito al grave incidente avvenuto alle Acciaierie Venete. In quella occasione l'operaio ha riportato ustioni sul 90 per cento del corpo. Ricoverato in ospedale, prima nel reparto Grandi Ustioni è stato portato in Rianimazione dove, attorniato dai suoi cari, è deceduto.

Seconda vittima

Marian Bratu è la seconda vittima dell'incidente del 13 maggio. Il 6 giugno scorso, infatti, è mancato anche Sergiu Todita, 39enne moldavo, anche lui investito dalla bomba di calore che ha causato le ustioni ai lavoratori.