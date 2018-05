Nuova mobilitazione dei sindacati dei metalmeccanici: sarà sciopero regionale

Una doppia iniziativa con un unico obiettivo: sensibilizzare. Per protestare contro gli incidenti sul lavoro e per sostenere le proposte sulla salute e sulla sicurezza avanzate dall’assemblea dei rappresentanti dei lavoratori, Fim, Fiom e Uilm del Veneto indicono 2 ore di sciopero generale di tutta la categoria per venerdì 18 maggio. E nella città del Santo si raddoppia: gli stessi sindacati metalmeccanici proclamano infatti per la provincia di Padova 4 ore di sciopero generale di tutta la categoria, sempre per venerdì 18 maggio, con presidio davanti alle Acciaierie Venete in Riviera Francia a partire dalle ore 9. Motivo: per esortare tutti i soggetti pubblici, le aziende, la politica alla responsabilità e all'impegno sul tema della sicurezza sul lavoro.

La protesta

Le tre sigle sindacali metalmeccaniche spiegano così la scelta: "Dal primo gennaio si contano 262 morti sui luoghi lavoro in Italia e in Veneto 30, di cui 2 a Padova. Il gravissimo incidente di domenica alle Acciaierie Venete che ha coinvolto quattro lavoratori, la morte dell'operaio della nettezza urbana, travolto da un autobus di linea soltanto l’altro ieri, ripropongono con sempre più forza la necessità di fermare questa strage. Siamo in presenza di un’interminabile catena di morti sul lavoro che, in questi mesi, ha funestato il Veneto e l’intero Paese e che occorre fermare al più presto per garantire a tutti i lavoratori e in tutti i luoghi di lavoro il diritto alla salute e alla sicurezza. L’allungamento degli orari di lavoro contrattuali e di legge, il ricorso all’appalto e al sub appalto, la compressione dei costi di produzione anche sulla salute e sulla sicurezza sono scelte inaccettabili perché sono spesso alla base dei tragici infortuni sul lavoro che continuamente mettono a repentaglio la vita dei lavoratori. Un paese è civile nella misura in cui a tutti i lavoratori è garantito uguale diritto alla salute e alla sicurezza. Le tre sigle sindacali metalmeccaniche ribadiscono con forza che serve applicare con rigore quanto previsto da leggi e contratti, che occorre promuovere la cultura della sicurezza e della salute tramite azioni concrete e mirate che non antepongano la logica produttiva ed economica a scapito della vita dei lavoratori".