Freddo e ospitalità, altri 18 posti per i senzatetto: in totale disponibili 155 letti in città

Si aggiungono altri 18 posti per l'accoglienza invernale a Padova. Il numero complessivo dei letti disponibili in città arriva così al totale di 155 posti. L'assessore al sociale Marta Nalin ha predisposto, ancora all'inizio del mese, il piano dell'accoglienza invernale, un'ordinanza che coinvolge le associazioni che si occupano di accoglienza e sostegno dei senzatetto. Si è concluso l'iter per verificare l'idoneità dello spazio di 80 metri quadrati situato sopra al supermercato in via Avanzo. I locali, che la cooperativa Edeco ha affittato da una società privata, fino al 28 febbraio saranno utilizzati per coloro che non hanno una casa: 9 uomini e 9 donne in stanze separate.

LE STRUTTURE.

Oltre alla nuova struttura c'è l'asilo notturno padovano che può accogliere fino a 82 persone, mentre l'accoglienza invernale già attiva ne prevede altri 55. In più, da gennaio, ne arriveranno altri 20 alla Chiesa della Pace e 6 alla Parrocchia di Riviera San Benedetto. In totale a gennaio saranno disponibili 163 posti letto. La prima accoglienza è effettuata nella Casetta Borgomagno di via Eremitano dove sono raccolte le richieste e dove vengono svolte anche le prime visite mediche.