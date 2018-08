Agente minacciato insegue l'assalitore: arma puntata per riuscire a scappare

Prima il rifiuto di mostrare i documenti e gli insulti, poi il cacciavite puntato addosso. Fortunatamente l'agente non è rimasto ferito, ma anzi si è lanciato all'inseguimento permettendo la cattura dell'aggressore.

Il controllo

Protagonista uno degli uomini della polizia locale di Fontaniva, che mercoledì mattina prestava servizio nell'area del magazzino comunale. Poco prima delle 8 ha notato uno straniero di mezza età aggirarsi nel piazzale con alcuni oggetti da scasso. Il vigile lo ha avvicinato, chiedendogli di esibire i documenti. L'africano è corso verso il motorino, inseguito dall'agente e si è rifiutato ripetutamente di fornire i propri dati o di spiegare cosa facesse con un cacciavite e una pinza in quel luogo.

L'inseguimento

L'atmosfera si è surriscaldata, con il 56enne fortemente irritato che tentatava di scappare e di nascondere i due oggetti. Sempre più minaccioso, ha provato a convincere l'agente a lasciarlo andare, finchè all'improvviso gli ha puntato il cacciavite in faccia cercando di colpirlo, prima di salire sul motorino e scappare. L'agente, nonostante lo spavento, non si è perso d'animo, si è messo al volante e lo ha inseguito, chiamando i carabinieri di Carmignano e fornendo ogni dettaglio utile a rintracciarlo.

Il fermo

La caccia all'uomo è terminata dopo mezz'ora fuori dall'abitazione dello straniero, a Cittadella. I militari e la polizia locale lo hanno trovato rintanato in casa, dove vive da diversi anni dopo essere arrivato dal Benin, e gli hanno notificato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Prelevato, è stato portato nelle camere di sicurezza della caserma, dove resterà fino a domani mattina in attesa della direttissima.