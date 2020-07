Accoltellamento al bar dopo una lite: 41enne aggredito da un 60enne

Una banale lite ha rischiato di finire nel sangue. Un 60enne ha accoltellato un 41enne al torace con uno dei quattro coltelli che aveva con sé. A fermarlo sono stati i carabinieri di Vigodazere.

La vicenda

È successo nella serata di giovedì 9 luglio, al “Bet-bar” di Cadoneghe: R.M., 60enne di Padova, ha discusso animatamente con un 41enne del posto per una sciocchezza. La rabbia era tale, però, che il padovano ha estratto un coltellino svizzero, di quelli multiuso, e ha colpito al petto l’altro uomo. Quest’ultimo, finito al pronto soccorso, è stato preso in carico dai medici che hanno stabilito una prognosi di 15 giorni per le ferite riportate. I carabinieri che hanno perquisito il 60enne gli hanno trovato addosso altri tre coltelli, tutti sequestrati. Ora l’anziano è denunciato per lesioni personali aggravate.