Accoltellamento nelle strade del centro in piena notte: ferito un ventiseienne

Lite con accoltellamento nella notte tra sabato e domenica in via Arco Vallaresso dove verso le 2.40 le volanti della polizia insieme ai sanitari del Suem 118 sono intervenuti per una persona a terra sanguinante ferita con armi da taglio.

La lite

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine un ragazzo di 26 anni di nazionalità albanese, irregolare e con precedenti, era stato colpito da più fendenti in vari punti del corpo. Il giovane non ha saputo ricostruire quanto avvenuto. Trasferito in ospedale è stato dimesso domenica verso mezzogiorno con una prognosi di 20 giorni. L'aggressore, con tutta probabilità un connazionale, si è allontanato a piedi lungo via dei Tadi facendo perdere le proprie tracce. Sul fatto indaga anche la squadra mobile per accertare tutti i contorni della vicenda.