Orrore all'Arcella: accoltellato alla gola e inseguito in strada da un minorenne armato

É stato arrestato martedì mattina un minorenne accusato di tentato omicidio. I fatti si sono svolti nel quartiere Arcella.

La vicenda

Tutto è iniziato attorno alle 9 quando un 43enne padovano è arrivato a casa di un'amica e prima di entrare si è accorto che la cassetta della posta del palazzo in cui abita la donna aveva qualcosa di strano. Salito in casa l'uomo ha raccontato il fatto alla coetanea, che ha subito additato come responsabile un 17enne residente nello stesso stabile. A quel punto i due amici sono saliti fino all'appartamento del minore, dove hanno avuto un diverbio con la madre e con lo stesso ragazzo.

L'inseguimento

Nel corso della discussione improvvisamente il ragazzino ha estratto un coltello e ha cercato di colpire alla gola l'uomo, che ha provato a schermare i fendenti ed è fuggito prima per le scale e poi in strada, dove il minorenne lo ha inseguito tra le auto e i passanti, armato, ferendolo nuovamente a un braccio. Lungo la strada e sulle vetture parcheggiate si vedevano chiaramente le tracce di sangue lasciate dal ferito e le persone presenti hanno subito chiamato la polizia. Gli agenti hanno bloccato il minorenne, che dopo l'arresto è stato portato in carcere a Treviso. L'aggredito è stato immediatamente trasportato in ospedale e non sembra sia in pericolo di vita.

Notizia in aggiornamento