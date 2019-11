Dalle minacce all'aggressione: due rapper accoltellati a Padova

Dalle parole si è passati ai fatti. E con gravi conseguenze: rissa con accoltellamento a Padova, coinvolti due noti rapper della scena veneta.

I fatti

A darne notizia è il "Corriere del Veneto": è successo tutto in zona San Giovanni, nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre: la dinamica non è ancora del tutto chiara, ma tutto sarebbe scaturito da una discussione tra due gruppi culminata a suon di coltellate rifilate da un nordafricano. Una parziale "spiegazione" arriva dalle Stories di Instagram di Nigga Dium, 31enne rapper italo-senegalese con più di 16mila follower, il quale - colpito da un fendente alla coscia - afferma: «Avevo la gamba piena di sangue, ma neanche se ci fai perdere litri di sangue ci fermiamo. Mi hanno accoltellato e ora ho 50 punti di sutura. Nex Cassel (altro rapper presente sul posto) è stato colpito a un fianco: ci vendicheremo». Un messaggio diretto all'aggressore, che peraltro non è stato denunciato: gli agenti del posto di polizia dell’ospedale hanno però fatto partire la segnalazione d’ufficio.