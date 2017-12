Processo Pantano verso l'epilogo, per i 17 imputati chieste condanne per 35 anni

Il processo pantano è arrivato a una svolta. Come riportano i quotidiani locali, il pubblico minstero Federica Baccaglini ha formulato le richieste di condanna per i diciassette imputati. In totale il sostituto procuratore, titolare delle indagini, ha chiesto oltre 35 anni di reclusione. Sul banco degli imputati 17 tra impresari, impiegati, funzionari o dirigenti pubblici, accusati a vario titolo di associazione per delinquere, turbativa d'asta, corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, falso ideologico e materiale, millantato credito, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e malversazione ai danni della Regione. Nelle otto ore di requisitoria il magistrato ha puntato il dito sull'ex maresciallo dei carabinieri ed ex deputato del Pdl, Filippo Ascierto.

LE ACCUSE.

Ha ricordato l'accusa per truffa in seguito alla spesa per il noleggio di transenne e l'allestimento per la manifestazione 150 anni di bontà italiana organizzata in via Anelli dall'associazione Andromeda Onlus di cui Ascierto era il presidente. Per il pubblico ministero il noleggio di dieci transenne è costato 96 euro e i due cartelli stradali erano stati pure regalati. Secondo l'accusa Ascierto avrebbe gonfiato il prezzo del noleggio delle transenne fino a duemila euro. Alla fine il magistrato ha proposto l'assoluzione di Ascierto per il reato di malversazione, ma per la truffa e il millantato credito ha chiesto due anni e sei mesi. E poi c'è il tenente colonnello dell'esercito, figura chiave dell'operazione Pantano, nell'ambito della quale era finito agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, turbativa d'asta e abuso d'ufficio. In cambio di regalie come viaggi all'estero e vacanze al mare pagate, appaltava i lavori di manutenzione delle caserme ai suoi amici imprenditori edili. Per lui il pm ha chiesto quattro anni e sei mesi di reclusione.