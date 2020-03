Attenzione alle truffe dei finti tecnici: i falsi problemi di contaminazione dell'acqua

«L'acqua nella sua zona è contaminata. Non dovete assolutamente usarla, verremo di persona a fare un controllo». Pur con tante varianti è sempre questo lo stratagemma usato da abili truffatori per raggirare inermi cittadini. A segnalare nuovi casi sospetti è la società AcqueVenete, che invita tutti i padovani a non cedere i propri dati personali né far entrare in casa sconosciuti.

Le truffe

«Il nostro personale non chiederà mai di entrare nelle abitazioni per effettuare analisi dell’acqua, raccogliere dati sensibili degli utenti o chiedere pagamenti di persona. Per altre necessità tecniche è possibile che AcqueVenete debba contattare gli utenti ma in questo caso è sempre munito di un cartellino identificativo» fa sapere l'azienda. La precisazione arriva dopo l'ennesima segnalazione da parte di un cittadino che pochi giorni fa ha ricevuto sul telefono fisso di casa la chiamata di un uomo che si spacciava per un addetto della società. Il sedicente tecnico gli ha detto che l'acqua nella sua zona era contaminata e che non avrebbe dovuto usarla, con il probabile intento di creare l'occasione per recarsi di persona a casa del malcapitato e approfittarne per derubarlo o per chiedere indebiti pagamenti. «L’informazione è del tutto falsa: l’acqua erogata da AcqueVenete è sempre potabile e tutti gli utenti possono controllarne i parametri sul nostro sito internet» aggiunge il gruppo con sede a Monselice. AcqueVenete chiede a tutti i cittadini di segnalare alle forze dell'ordine eventuali episodi sospetti e di informarsi con il servizio clienti (800.991544) per ricevere tutte le indicazioni necessarie in caso di dubbi.