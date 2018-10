Via Anelli e nuova questura: il comune acquista altri appartamenti, sono già 91

Non si ferma l’acquisto da parte del comune degli appartamenti della palazzina di via Anelli, simbolo per anni del degrado cittadino e sito dove sorgerà la nuova questura. Palazzo Moroni è già in possesso di 91 locali per i quali ha speso 30mila euro ciascuno.

Gli acquisti

A comunicarlo l’assessore Andrea Micalizzi: “Continua determinato l’impegno per l’abbattimento delle palazzine di via Anelli e la riqualificazione del quartiere con la costruzione della nuova questura. Approvata in Giunta una nuova Delibera che riguarda gli ultimi proprietari non ancora coinvolti nella mediazione”. Nell’area restano ancora 54 appartamenti che dovranno essere acquistati entro la fine del 2018.