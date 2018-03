Ad Agna torna anche quest'anno l'educazione stradale nelle scuole, primarie e secondarie

Presso il comune di Agna, nelle prossime settimane partirà il progetto di educazione stradale, organizzato dal Comune in collaborazione con la scuola primaria e secondaria di Agna.

Educazione stradale

Gli argomenti trattati riguardano l’educazione stradale in generale e il comportamento da tenere a bordo degli scuolabus e in auto con le proprie famiglie, con l’intervento della Polizia Locale agente Diego Broggiato, dell’assessore all’istruzione Barbara Sturaro e del Sindaco Gianluca Piva che ricopre anche il ruolo di Responsabile della Polizia Locale del Comune.

Il percorso è articolato in incontri d’aula e si chiuderà con una uscita in bicicletta delle terze medie per sperimentare quanto appreso, scortati da polizia locale con l’ausilio del gruppo di Protezione Civile.

Il sindaco



“Anche nel 2018 proponiamo questo importante progetto – commenta il Sindaco Piva Gianluca – che ha un valore civico e sociale di fondamentale importanza. Non è facile spiegare e far comprendere quanto sia potenzialmente pericoloso camminare su strade, marciapiedi e circolare in bicicletta – continua Piva - e per fare tutto ciò, ci vogliono delle regole: il Codice della Strada. Un grande ruolo abbiamo tutti noi adulti nel dare il buon esempio ai nostri ragazzi. Questo percorso didattico ha il fine di fornire gli strumenti necessari per il rispetto delle regole e della sicurezza. Nel portale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si può trovare il Codice della Strada, quale prezioso strumento di ripasso anche a casa in famiglia. Ringrazio l’assessore all’istruzione Sturaro Barbara ed il nostro agente di Polizia Locale Broggiato Diego per l’impegno profuso nel portare avanti questo percorso educativo”.