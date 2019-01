Fiocco rosa all'ombra del Santo: è Adele la prima nata del 2019

Nome: Adele. Peso: 4 chili, grammo più grammo meno. Data di nascita: 1 gennaio 2019. Esattamente 13 minuti dopo la mezzanotte: è lei la prima nata del nuovo anno all'ombra del Santo.

I regali

La piccola Adele è venuta al mondo proprio all'ospedale di Padova ed è la secondogenita di Aliona, 31enne residente a Cartura ma di origini moldave, sposata con Mihail. E in quanto prima classificata ha ricevuto come da tradizione alcuni doni consistenti nel tradizionale camicino della fortuna e una pigotta offerti dal Comune di Padova, un pendente in oro raffigurante l’albero della vita (intendendo simbolicamente la madre come albero che dona la vita) offerto dalla Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo e la “scodella da parto” offerta dall’Associazione Progetto Donna Oggi. Inoltre, la Federazione delle Famiglie per la Pace mondiale le ha consegnato le “scarpette”, con l’augurio di un lungo cammino, mentre l'associazione A Cuore Aperto le ha donato il libro "La salute del cuore".