Concorsi di bellezza, la scusa per adescare ragazzine su Fb: arrestato un universitario

Con la promessa di farle partecipare a concorsi di bellezza, sarebbe riuscito ad adescare numerose minorenni tra i 12 e i 14 anni, contattate tramite Facebook e convinte a mostrargli scatti via via sempre più spinti, dietro la minaccia, in caso di rifiuto da parte delle ragazzine, di pubblicare le loro foto già in suo possesso. Foto che poi avrebbe postato egli stesso sui social delle vittime (provenienti da tutta Italia), di cui sarebbe riuscito a carpire le credenziali per accedere direttamente ai profili personali.

LE ACCUSE. In manette - come riportano i quotidiani locali - è finito un 23enne della provincia di Venezia, studente universitario a Padova. La polizia postale lo ha arrestato dopo essere riuscita a risalire a lui tramite l'indirizzo ip del suo computer. Il pubblico ministero veneziano Elisabetta Spigarelli gli contesta i reati (proseguiti per un paio d'anni) di adescamento di minori, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico e diffamazione.

"COLPA DI UN HACKER". Il giovane ha già alle spalle una condanna in primo grado a 8 mesi per pedopornografia, attualmente pendente in appello. Il suo avvocato, Marco Locas, ha sostenuto che il suo assistito sia stato vittima di un hacker, che avrebbe commesso i fatti contestati al giovane dopo essersi appropriato del suo indirizzo ip. Mercoledì, il tribunale del riesame ha respinto l'istanza presentata dal difensore del giovane, confermando la misura cautelare in carcere per il 23enne.