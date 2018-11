Adl, protesta a Galzignano. Il canapaio Bioelix non paga gli operai

Adl Cobas con i lavoratori di Bioelix che dopo mesi di lavoro, non hanno ancora ricevuto lo stipendio. Una mobilitazione che ha portato una ventina di lavoratori, accompagnati dai sindacalisti che rivendicano i loro diritti. L'amministratore unico, Andrea Ostellari (solo un caso di omonimia con il senatore della Lega n.d.r.), ha parlato con i manifestanti, mentre Andrea Rampado, il socio di maggioranza, non era presente.

Bioelix è un incubatore d’azienda e una Start Up che si prefigge di ricercare e studiare biotecnologie e metodi innovativi di coltura e allevamento al fine di migliorare il sistema agroindustriale. Bioelix nasce ad Agosto 2017 proponendo per primo un progetto sulla Spirulina. In seguito il focus di Bioelix si sposta per concentrarsi in maniera approfondita sulla produzione di canapa industriale, grazie anche all’incontro con il famoso marchio di Cannabis Light Easyjoint. La prima sede operativa di Bioelix sono state le serre di Galzignano (Veneto), lì gli esperti hanno lavorato notte e giorno alla sperimentazione e all'accrescimento di alcune varietà di Canapa Sativa L. Nella fase iniziale la Start Up si è dedicata alla produzione di talee da piante madri di Kompolti, Fibranova, Tiborszallasi e altre varietà. Una produzione dedicata alle infiorescenze è invece stata sviluppata a partire dalla varietà Finola, coltivata all’interno della serra.