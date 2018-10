Clown, giochi, banchi informativi, una postazione medica. In tanti sul Liston per sensibilizzare i cittadini rispetto all'opportunità di trovare nuovi donatori di midollo osseo. Persone tra i 18 e 55 anni, di almeno 50 kg, in buona salute. E' questo l'identikit del perfetto donatore.

