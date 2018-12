Da pazienti a modelle: la straordinaria storia di undici vere guerriere

Sono undici giovani donne, forti e tenaci. Delle autentiche guerriere. Stanno conducendo la loro battaglia più importante. E ne vanno fiere. Tanto da mettersi in mostra. Nel vero senso della parola: è stata inaugurata venerdì 14 dicembre la mostra “Adolescenza Impavida”, mostra fotografica che Team for Children Onlus ha organizzato alla Loggia della Gran Guardia in piazza dei Signori (con il sostegno di Yak Agency) per raccogliere fondi a sostegno di pazienti e famiglie del reparto di oncoematologia pediatrica di Padova.

“Adolescenza impavida”

“Adolescenza Impavida”, infatti, è il progetto nato dalla volontà di mostrare la bellezza di alcune ragazze ricoverate e di raccontare la loro battaglia attraverso le cicatrici fisiche e spirituali, mettendo a nudo con sensibilità e delicatezza i segni della malattia. Storie di battaglie e vittorie immortalate dall’obiettivo della fotografa ritrattista Anna Bussolotto, che fino al 6 gennaio 2019 (tutti i giorni dalle ore 11 alle ore 13 e dalle 14.30 alle 17.30, a ingresso gratuito) saranno in mostra al pubblico e protagoniste dell’omonimo calendario 2019 di Team for Children Onlus, disponibile con un’offerta a partire da 10 euro. I fondi raccolti dall’iniziativa verranno interamente -. e ovviamente - devoluti all’Associazione che da oltre 10 anni collabora con i medici del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Padova fornendo materiale didattico, sostenendo l’acquisto di materiale elettromedicale, finanziando contratti di lavoro di medici oncologici e sostenendo psicologicamente ed economicamente le famiglie dei bambini e dei ragazzi malati.

Nove mesi di lavoro

Anna Bussolotto, fotografa ritrattista, ha accolto con entusiasmo la proposta di Chiara Girello Azzena (presidente di Team for Children) di ritrarre le giovani pazienti in cura presso il reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale di Padova. Un percorso durato nove mesi, nei quali Anna ha approfondito la conoscenza con ognuna di loro immaginando per ciascuna un personaggio a metà tra una principessa e una guerriera. Le ragazze hanno offerto molti spunti e con il supporto stilistico di Nazareno Pol ed Egidio Veronese (Arabesque) le principesse hanno forma. Ognuna di loro ha una propria unicità, un punto di forza e una debolezza, ma soprattutto un’attitudine. Ed è proprio questa caratteristica che viene imprigionata negli 11 scatti individuali di Anna. Una sirena, un’amazzone, una creatura del bosco e una della notte, una regina artica e una pirata, una farfalla senza ali e una principessa primitiva, una geisha samurai, una bandita e una strega buona, queste sono gli undici soggetti, le undici guerriere e le undici princesse: eleganti, misteriose, coraggiose, ma pur sempre adolescenti. Oltre che direttamente alla mostra, il calendario può essere prenotato presso la segreteria Team for Children (al numero 049/7356069) o via mail a segreteria@teamforchildren.it.