In 150mila per 'sua maestà' il prosciutto veneto Dop: affluenza record a "Montagnana in festa"

Affluenza record. E gli organizzatori esultano: si è conclusa domenica la settima edizione di "Montagnana in festa", la famosa kermesse gastronomica che si è tenuta dal 16 al 27 maggio promossa dal Consorzio di Tutela del Prosciutto Veneto DOP e dal Comune di Montagnana. E i dati parlano chiaro: dai 50mila visitatori del 2012 si è passati a oltre 150mila persone accorse in uno dei borghi medievali più belli d’Italia.

Successo per "L'isola del gusto"

Sono stati dodici intensi giorni, interamente dedicati al gusto ed alla scoperta di Montagnana e del tesoro racchiuso tra le sue mura, ovvero il pregiato Prosciutto Veneto DOP. Degustazioni gourmet, cene e aperitivi a tema, gemellaggi gastronomici inediti, concerti, eventi e visite gratuite ai prosciuttifici del Consorzio: questi sono solo alcuni degli ingredienti di questo evento, unico nel suo genere, che attira non solo appassionati di enogastronomia, ma anche giovani, famiglie e molti turisti tra cui numerosi tedeschi ed americani. Grande successo per il padiglione di 2.200mq “L’isola del gusto”, cuore pulsante della festa nella centralissima piazza Vittorio Emanuele II, che ha visto un incremento del doppio delle presenze del 2017 nell’elegante Sala Gourmet, gremita anche durante le serate infrasettimanali con le speciali cene di degustazione dedicate ai produttori del Consorzio. Scommessa vinta, quindi, per l’ambizioso progetto di ampliamento dell’area ristorante, che per quest’edizione ha raddoppiato i posti a sedere, registrando tutte le sere il tutto esaurito.

I gemellaggi

Quest’anno, inoltre, il programma della manifestazione è stato ancora più ricco: non solo sono tornati a grande richiesta gemellaggi gastronomici diventati ormai un appuntamento fisso e atteso con piacere dal pubblico, ma ci sono state anche importanti novità per la gioia di tutti gli amanti della buona cucina. Immancabili sono stati infatti i gemellaggi con l’Associazione Ristoratori di Valeggio sul Mincio che hanno portato anche quest’anno a Montagnana il loro cavallo di battaglia, il leggendario Tortellino Nodo d’amore, la Confraternita dei Gnochi con la Fioreta, novità così gradita della scorsa edizione che a grande richiesta è tornata a Montagnana con i sui delicatissimi gnocchi di assoluta qualità. Ma la grande novità del 2018 sono stati gemellaggi gastronomici inediti che ha sicuramente dato un valore aggiunto ancora più grande alla manifestazione: direttamente dal Trentino il rinomato Ristorante Ai Tre Garofani che ha portato a Montagnana i suoi prelibati strangolapreti alle ortiche, mentre gli chef della famosa Festa del Canederlo di Imèr (TN) hanno fatto degustare il loro piatto forte declinato in due varianti inedite: “Canederlo alla Tosela di Primiero con crema di formaggio e Canederlo al “Zuzel” con speck croccante. Spostandoci più a sud, a "Montagnana in festa" quest’anno è arrivato anche il piatto simbolo della cucina mantovana, i famosi Tortelli di Zucca, una vera delizia che combina la dolcezza dolce della zucca e degli amaretti, con il salato del formaggio ed il piccante della mostarda tutta da provare ed il rinomato Ristorante Boccadoro di Noventa ha preparato per l’occasione i suoi prelibati "Rufioli di corte padovana su passatina di piselli di Baone e prosciutto croccante".

I concerti

Straordinaria partecipazione di pubblico registrata anche durante i 4 concerti tenuti nel corso dei due

weekend nell’Isola della Musica, altra novità di quest’anno che ha visto susseguirsi sul palco numerosi artisti di fama nazionale ed il concerto-evento Company In Action tenutosi in concomitanza con la Notte Rosa che ha registrato il boom di presenze. Hanno riscosso grande successo anche le visite gratuite ai prosciuttifici del consorzio curioso di scoprire tutti i segreti della lavorazione artigianale di questo prodotto 100% veneto e di altissima qualità. Si è appena conclusa la settima edizione, ma già si sta cominciando a pensare a quella del 2019...

Gallery