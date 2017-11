Afriche 2018, il calendario di Lorenzo Mattotti per Medici con l'Africa Cuamm

Lorenzo Mattotti firma per Medici con l’Africa Cuamm il calendario 2018 “Afriche”. Un viaggio, attraverso il tratto inconfondibile dell’illustratore di fama internazionale, tra i diversi paesaggi e le mille sfaccettature dell’Africa, una terra di contrasti, ricca di fascino e complessità, troppo spesso semplificata dietro l’etichetta di un’unica identità.

I PROGETTI





Grazie al suo lavoro, Lorenzo Mattotti restituisce invece all’Africa la sua identità multipla e mutevole, con dodici tavole che fanno scoprire all’osservatore feste, balli, paesaggi deserti ed acquatici, portandolo fino all’ultimo miglio, lì dove Medici con l’Africa Cuamm è presente da oltre 65 anni, per garantire il diritto alla cura a chi ne ha più bisogno. Le “Afriche” raccontate da Lorenzo Mattotti sono quelle della gioia che scoppia improvvisa, dei riti tradizionali, del confine tra la vita e la morte che spesso è molto, troppo, sottile e dove i bisogni ancora oggi sono enormi. Per un Natale e un nuovo anno con un’attenzione a questi bisogni, sarà quindi possibile sostenere i progetti del Cuamm, scegliendo tra il calendario in formato da muro (48x34 cm, donazione suggerita 15 €) o da tavolo (21x15 cm, donazione suggerita 5 €), oltre che l’agenda (21x15 cm, donazione suggerita 8 €), tutti oggetti resi unici dalle illustrazioni di Lorenzo Mattotti. Le illustrazioni del calendario sono state donate dall’autore e tutti i fondi raccolti andranno a favore dei progetti di Medici con l’Africa Cuamm. È possibile richiedere il calendario online, sul sito di Medici con l’Africa Cuamm, o facendo riferimento alla sede più vicina di uno dei gruppi di appoggio del Cuamm sparsi in tutta Italia.