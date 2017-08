Arcella, i carabinieri lo soccorrono di notte e lui li prende a bastonate: arrestato

La notte tra martedì e mercoledì, attorno alle 5, una pattuglia della Radiomobile ha notato in via Annibale da Bassano un cittadino extracomunitario che sanguinava. Alla vista dei militari, che si sono fermati per prestagli soccorso, l'uomo ha reagito violentemente. Ha tirato fuori il bastone che nascondeva nei pantaloni e ha iniziato a colpire i carabinieri.

L'AGGRESSIONE.

Dopo essere stato immobilizzato, A.U., trentenne nigeriano in Italia senza fissa dimora, è stato trasportato all'ospedale per le cure del caso. Per le lesioni subite precedentemente, lo straniero ha avuto cinque giorni di prognosi. I carabieri hanno riportato contusioni guaribili con prognosi di 5 e 15 giorni. L'uomo è stato arrestato.