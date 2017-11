Camposampiero, 49enne si scaglia contro il personale della casa di cura: arrestato

Venerdì, alla casa di cura Bonora a Camposampiero, è stato arrestato G.S., 49 anni, di origini rumene, perchè ha aggredito il personale sanitario e ha opposto resistenza ai militari giunti sul posto per calmare gli animi.

LA DINAMICA.

L'uomo si è infervorato dopo che il personale sanitario gli ha comunicato le gravi condizioni di salute in cui versava il fratello lì ricoverato perchè affetto da un tumore. Il 49enne non ha accettato il fatto e ha iniziato a inveire contro tutti. All'arrivo dei carabinieri, si è rivoltato anche contro di loro. Dopo poco è stato rimesso in libertà.