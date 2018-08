Le mette le mani al collo dopo un diverbio, giovane aggredita sull'argine del Piovego

Una donna è stata aggredita mentre passeggiava sull’argine del Piovego nei pressi del ponte Ludovico Ariosto a Padova. E' accaduto la mattina di giovedì 17 agosto.

Il cane

La giovane donna stava passeggiando con il cane senza guinzaglio quando le si sarebbe avvicinato un uomo che l’avrebbe pesantemente redarguita perché la bestiola era libera. A sostegno della sua convinzione l’uomo avrebbe affermato che poco prima avrebbe visto proprio quel cane aggredire una ragazza in bicicletta poco prima.

Mani al collo

La giovane donna proprietaria dell’animale ha risposto a tono alle accuse, per tutta risposta l’individuo l’avrebbe strattonata e messo le mani al collo, salvo poi fuggire via senza lasciare traccia. La donna ha chiamato subito la polizia che è intervenuta sul posto ma dell’aggressore, al momento, non vi sarebbe alcuna traccia.