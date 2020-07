Scaraventa a terra e picchia una donna in pieno centro: arrestato

L’ha scaraventata a terra e picchiata in pieno centro, apparentemente senza alcun motivo. I carabinieri di Prato della Valle e quelli del 4° Battaglione “Veneto” lo hanno arrestato.

L’aggressione

Nella giornata di domenica 19 luglio una donna di 58 anni originaria della ex Jugoslavia si trovava in piazza Mazzini. Le si è avvicinato un moldavo di 35 anni senza fissa dimora che l’ha afferrata e spinta a terra con violenza. Non contento, l’ha colpita al petto con un pugno. Le motivazioni di tanta aggressività restano da chiarire: la vittima è stata portata al pronto soccorso dove i medici le hanno dato 30 giorni di prognosi. I carabinieri hanno arrestato il 35enne per lesioni personali e lo hanno portato nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima.