Aggrediti tre esponenti di Forza Nuova, indaga la DIgos

Tre esponenti di Forza Nuova sono stati aggrediti da cinque giovani, non identificati, in via Fra Paolo Sarpi, attorno alle 18 di oggi pomeriggio. I neofascisti, che stavano lasciando il presidio fisso in via Cesarotti posto in occasione del Pride, sono stati picchiati ma a quanto si apprende nessuno sarebbe finito in ospedale. L'aggressione è avvenuta verso la fine della manifestazione che si è tenuta nel pomeriggio a Padova e che si è svolta senza tensioni e senza incidenti. Sull'aggressione sta indagando la Digos. Lo riporta l'Ansa.