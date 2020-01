Accoltellamento in Prato durante il Capodanno: ferito un uomo, colpita un’albergatrice

È di tre persone denunciate, un uomo ferito e una donna colpita da un pugno il bilancio del litigio degenerato la nottedi San Silvestro in Prato della Valle, a pochi metri dal grande evento di piazza che vedeva protagonista sul palco il rapper Fabri Fibra.

L'aggressione

La squadra mobile della questura è intervenuta nei pressi dell'hotel Al Prato, dove era stato segnalato un violento litigio in corso. A quanto ricostruito tre giovani salernitani, due 22enni e un 26enne, hanno aggredito con una coltellata alla schiena un marocchino di 33 anni. Il parapiglia ha attirato l'attenzione del personale della struttura, la cui titolare è accorsa in strada per tentare di placare la situazione. I tre campani però avrebbero aggredito anche la donna rifilandole un pugno al braccio prima di allontanarsi in tutta fretta.

Feriti

Sul posto gli agenti hanno raccolto le testimonianze delle vittime e dei presenti. Ferito il marocchino, trasferito al pronto soccorso dove è stato medicato e successivamente dimesso con una prognosi di dieci giorni. E al pronto soccorso i poliziotti hanno rintracciato anche i tre assalitori, che vi erano giunti autonomamente per farsi medicare. Resta da capire come e quando si siano feriti, elemento su cui sono in corso ulteriori indagini. Quel che è certo è che i tre fossero visibilmente alterati dall'alcol e gli agenti stanno lavorando anche per risalire ai motivo del diverbio con il nordafricano. I salernitani, portati in questura e identificati, sono stati denunciati per lesioni personali aggravate.