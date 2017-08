Prende a calci le macchine parcheggiate e aggredisce gli agenti: arrestato 26enne

Ha preso a calci le automobili ferme sui parcheggi. Immediatamente è stata allertata la polizia che è giunta sul posto ed è stata aggredita. L’uomo è finito in carcere.

LE MACCHINE. L’episodio è accaduto giovedì mattina, attorno alle 9, in via Bonazza. Un cittadino ha chiamato le forze dell’ordine perché ha visto la sua macchina presa a calci da uno sconosciuto. La pattuglia ha bloccato un tunisino di 26 anni in evidente stato di ebrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Alla vista degli agenti, l’uomo è andato in escandescenza, insultandoli e aggredendoli. Non pago, una volta che è stato bloccato, ha continuato anche dentro la macchina della polizia che ha subito danni a uno sportelo. Si tratta di un pluripregiudicato con diversi precedenti. Due le vetture danneggiate: una Dacia e una Opel Corsa a cui sono stati rotti gli specchietti. Tre i giorni di prognosi per i due agenti.