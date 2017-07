Cronaca Stanga / Via Pietro Maroncelli

Colpo di calore: uomo perde la testa, strattona una ragazza e poi aggredisce gli agenti

L'episodio è avvenuto mercoledì in via Maroncelli, il 32enne prima ha tirato per un braccio senza motivo una giovane che passeggiava, poi alla vista dei poliziotti ha reagito male