Trascorre con due amici la giornata, poi litiga e li prende a pugni sul naso: in ospedale

Ha trascorso con due amici tutta la giornata poi, improvvisamente, per un litigio, li ha aggrediti spaccando loro il setto nasale.

AGGRESSIONE

L'episodio domenica pomeriggio ad Abano Terme: a finire in manette un 28enne di origine senegalese residente a Pojana Maggiore. L'uomo, in seguito ad un'alterazione psicofisica, si è scagliato contro i due, uan donna 38enne di Abano Terme e un 48enne di Torreglia, mandandogli in ospedale con lesioni e naso rotto. Per loro prognosi di 45 giorni. L'aggressore è stato portato in carcere a Padova.