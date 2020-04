L'avvocato aggredito in centro ringrazia la polizia: «Gli stupidi non hanno nazionalità»

A meno di due giorni dalla brutale aggressione di cui è stato vittima, l'avvocato Carlo Covi ha preso la parola per ringraziare personalmente la polizia.

Il ringraziamento

Lo ha fatto con un messaggio inviato al questore Isabella Fusiello: «Sono cose che possono accadere. Gli stupidi non hanno nazionalità, poco importa da dove venisse quello che mi ha picchiato - scrive il legale 59enne -. Gli agenti sono stati efficaci e di grande umanità».

L'aggressione

Alle 21 di martedì l'avvocato stava acquistando un pacchetto di sigarette dal distributore automatico di via Roma poco lontano dal ponte delle Torricelle quando un giovane sconsciuto gli si è accostato per chiedergliene una. Covi gli ha chiesto di mantenere la distanza di sicurezza e l'altro lo ha colpito ferendolo al volto prima di scappare. Il 28enne brasiliano Francisco Carlos Ramos Junior De Oliveira è poi stato intercettato e arrestato in Prato della Valle, nonché colpito dal divieto di dimora in Veneto.