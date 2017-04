"Caffè troppo caro", titolare del bar aggredito a colpi di posacenere da un cliente

Due uomini, probabilmente italiani, forse nomadi, domenica pomeriggio, sono entrati nel bar Aladino di via Ferrari, a Padova, e hanno chiesto alla barista un caffè. Quando è stato il momento di pagare hanno però avanzato delle lamentele nei confronti della donna ritenendo troppo elevato il prezzo del caffè.

AGGRESSIONE. A quel punto è intervenuto il titolare del locale, marito della barista. L'uomo ha preso in mano il cellulare per chiedere l’intervento della polizia ma uno dei due soggetti ha reagito e l'ha colpito alla testa con un posacenere. I due si sono poi allontanati a piedi verso Prato della Valle. Sul posto è intervenuta la volante della polizia. Il titolare del locale è stato quindi accompagnato al pronto soccorso per le cure mediche del caso.